Il Team Gresini ha annunciato che Alex Marquez non parteciperà alle prossime due gare a Mugello e in Ungheria. Lo spagnolo, infortunatosi gravemente durante il Gran Premio di Catalogna, si concentrerà sul recupero con l’obiettivo di tornare in pista in Repubblica Ceca. La squadra ha confermato l’assenza di Marquez in queste due eventi, senza indicare una data precisa per il suo ritorno alle competizioni.

Alex Marquez sarà costretto a saltare almeno le prossime due gare di MotoGP a causa della doppia frattura riportata nella terribile caduta al GP di Catalogna dello scorso fine settimana. Lo ha annunciato oggi il Team Gresini. "Alex Marquez salterà i GP del Mugello e del Balaton", ha comunicato Gresini sui social media, pubblicando una foto del pilota con il braccio destro fasciato e un collare ortopedico. Marquez si era fratturato una vertebra e la clavicola destra in Catalogna dopo essere caduto nel corso della gara dalla sua Ducati, rimasta completamente distrutta dall'impatto. Mentre lottava con Pedro Acosta per la testa della corsa, Marquez ha tamponato il connazionale, che aveva avuto un problema tecnico ed era stato costretto a rallentare improvvisamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alex Marquez salterà Mugello e Ungheria. L'obiettivo è il rientro in Repubblica Ceca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Alex Marquez salterà Mugello e Balaton Park dopo il terribile incidente di Montmeló: si valuta il sostitutoAlex Marquez salterà Mugello e Balaton Park dopo le fratture riportate nel violentissimo incidente in Catalogna.

MotoGP, Ducati non sostituirà Marc Marquez a Barcellona. Nel mirino un possibile rientro al MugelloHa avuto esito positivo in base ai primi report ufficiali il doppio intervento chirurgico a cui si è sottoposto nei giorni scorsi Marc Marquez dopo...

#MotoGP | Alex Marquez salterà Mugello e Balaton per continuare la riabilitazione dagli infortuni x.com

MotoGP, Alex Marquez salterà il Mugello e anche la gara in UngheriaAlex Marquez salterà i Gran Premi del Mugello e del Balaton. E' questo stringato annuncio sui social del team Gresini, accompagnato da una foto del pilota spagnolo con un braccio al colle e il colla ... napolimagazine.com

Alex Marquez salterà Mugello e Balaton Park dopo il terribile incidente di Montmeló: si valuta il sostitutoAlex Marquez salterà Mugello e Balaton Park dopo le fratture riportate nel violentissimo incidente in Catalogna ... fanpage.it