Come sta Alex Marquez | l’entità dell’infortunio dopo la caduta al Montmelò

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio della Catalogna del 2026, il sesto appuntamento del Motomondiale, si sono verificati diversi incidenti tra cui una caduta che ha coinvolto Alex Marquez. Dopo l’incidente, è stato confermato che l’infortunio dell’pilota è di entità significativa, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati resi pubblici. L’incidente si è verificato durante una delle sessioni di gara e ha richiesto l’intervento dei sanitari presenti sul circuito.

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Il Gran Premio della Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale ha mietuto non poche vittime. Due bandiere rosse, tante cadute e per finire le penalità hanno condizionato una gara infinita e mai come in questa stagione pericolosa. Alla fine, dopo la seconda ripartenza, a spuntarla è stato Fabio Di Giannantonio, rimessosi in moto dopo la scivolata nell’incidente che ha causato il primo stop. A poche ore dalla fine del Gran Premio sul circuito del Montmelò iniziano ad arrivare i primi riscontri sulle condizioni di salite dei piloti. Dalle prime notizie avute dalla stampa presente a Barcellona Alex Marquez avrebbe infatti rimediato la frattura marginale della vertebra C7 e quella della clavicola destra che sarà stabilizzata con una placca. 🔗 Leggi su Oasport.it

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