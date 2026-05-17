Terribile incidente nel GP Catalogna di MotoGP | Alex Marquez tampona Acosta e si schianta sulle barriere

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio di Catalogna della MotoGP si è verificato un incidente che ha coinvolto due piloti. Pedro Acosta ha fermato improvvisamente la moto in rettilineo a causa di un problema tecnico, e Alex Marquez, che si trovava dietro, non è riuscito ad evitarlo. Marquez ha tamponato Acosta ad alta velocità, finendo contro le barriere. L'incidente ha provocato preoccupazione tra i presenti e i commissari sono intervenuti per soccorrere i piloti.

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Paura durante il GP della Catalogna della MotoGP: Pedro Acosta si ferma improvvisamente in rettilineo per un problema tecnico, Alex Marquez non riesce a evitarlo e lo tampona ad altissima velocità. Bandiera rossa immediata, coinvolto anche Fabio Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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