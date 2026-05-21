Alex Corretja dà la sua chiave di lettura | Per pensare di battere Sinner c’è un modo

L’attesa per il Roland Garros 2026 è iniziata con le qualificazioni che hanno aperto le porte all’atmosfera parigina. Per la prima volta dal 2020, il torneo si svolgerà senza la presenza di un noto giocatore, considerato uno dei rivali principali di Jannik Sinner negli ultimi anni. Tra le voci che circolano, c’è anche un’ex giocatore professionista che ha condiviso una sua interpretazione su come si potrebbe affrontare il confronto con Sinner.

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