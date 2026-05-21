Alex Corretja dà la sua chiave di lettura | Per pensare di battere Sinner c’è un modo
L’attesa per il Roland Garros 2026 è iniziata con le qualificazioni che hanno aperto le porte all’atmosfera parigina. Per la prima volta dal 2020, il torneo si svolgerà senza la presenza di un noto giocatore, considerato uno dei rivali principali di Jannik Sinner negli ultimi anni. Tra le voci che circolano, c’è anche un’ex giocatore professionista che ha condiviso una sua interpretazione su come si potrebbe affrontare il confronto con Sinner.
L’attesa per il Roland Garros 2026 è già entrata nel vivo. Le qualificazioni hanno inaugurato l’atmosfera parigina e, per la prima volta dal 2020, il torneo si presenterà senza Carlos Alcaraz, il grande rivale di Jannik Sinner negli ultimi anni. Uno scenario che inevitabilmente sposta ancora di più il peso del pronostico sulle spalle del numero uno del mondo, indicato da tutti come l’uomo da battere sulla terra rossa di Parigi. Tra le voci più autorevoli che hanno analizzato il momento dell’azzurro c’è quella di Alex Corretja, oggi opinionista di Eurosport, che ha sottolineato l’impressionante continuità mostrata da Sinner negli ultimi mesi, soprattutto nella gestione del passaggio dal cemento alla terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
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