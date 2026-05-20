C’è un solo modo per battere Sinner | Wilander delinea il piano per il Roland Garros Non gioca mai al 100%

Negli ultimi due mesi, Jannik Sinner ha messo in fila una serie di vittorie che lo hanno portato a essere tra i favoriti per il torneo di Roland Garros. Un esperto ha commentato che per sconfiggere il giovane tennista è necessario adottare una strategia che limiti al massimo le sue possibilità di esprimersi al meglio, dato che, a suo avviso, Sinner non scende mai in campo al 100%. La partita si preannuncia quindi molto combattuta, con i tecnici che studiano attentamente le mosse da fare contro di lui.

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Jannik Sinner si è reso protagonista di una cavalcata sensazionale negli ultimi due mesi, riuscendo a vincere cinque Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma) e a infilare una serie di 29 successi di fila tra il Sunshine Double sul cemento statunitense e la tripletta sulla terra rossa europea. Il fuoriclasse altoatesino ha rafforzato lo status di numero 1 del mondo e rimarrà in vetta al ranking ATP almeno fino a metà settembre, ma è sempre più vicino l’obiettivo di chiudere l’anno al vertice. Il 24enne si presenterà ora con tutti i favori del pronostico al Roland Garros, secondo Slam della stagione che andrà in scena sul mattone tritato di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - “C’è un solo modo per battere Sinner”: Wilander delinea il piano per il Roland Garros. “Non gioca mai al 100%” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sinner al Roland Garros, quando gioca? Date, orari e dove vederlo in tv(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro vinto da pochi giorni gli Internazionali d'Italia 2026, battendo Ruud nella finale del... Quando gioca Sinner al Roland Garros 2026: date, esordio e calendario del torneo di ParigiDopo il trionfo agli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner si prepara al grande appuntamento con il Roland Garros. Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit Appunti di viaggio Una manciata di punti da giocare che valevano come diamanti. Ogni punto un valore immenso dopo lo stop di ieri a un passo dal traguardo. È ancora Jannik a mettere la testa avanti e mandare a casa, 6-4 al terzo set, lo scacchista di Mo x.com Sinner si confessa: Ho pagato per un errore non mio. La squalifica, il Roland Garros e la forza della famigliaIl numero uno del mondo si racconta a L’Equipe Magazine: dal caso Clostebol alla finale persa a Parigi, fino all’etichetta di robot ... affaritaliani.it Panatta: C'è un solo record che Sinner non batterà mai. E confessa cos'ha detto all'orecchio a Jannik a RomaPanatta: C'è un solo record che Sinner non batterà mai. L'ex capitano azzurro di Davis cita Nadal e confessa cos'ha detto all'orecchio a Jannik a Roma. sport.virgilio.it