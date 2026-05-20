C’è un solo modo per battere Sinner | Wilander delinea il piano per il Roland Garros Non gioca mai al 100%
Negli ultimi due mesi, Jannik Sinner ha messo in fila una serie di vittorie che lo hanno portato a essere tra i favoriti per il torneo di Roland Garros. Un esperto ha commentato che per sconfiggere il giovane tennista è necessario adottare una strategia che limiti al massimo le sue possibilità di esprimersi al meglio, dato che, a suo avviso, Sinner non scende mai in campo al 100%. La partita si preannuncia quindi molto combattuta, con i tecnici che studiano attentamente le mosse da fare contro di lui.
Jannik Sinner si è reso protagonista di una cavalcata sensazionale negli ultimi due mesi, riuscendo a vincere cinque Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma) e a infilare una serie di 29 successi di fila tra il Sunshine Double sul cemento statunitense e la tripletta sulla terra rossa europea. Il fuoriclasse altoatesino ha rafforzato lo status di numero 1 del mondo e rimarrà in vetta al ranking ATP almeno fino a metà settembre, ma è sempre più vicino l’obiettivo di chiudere l’anno al vertice. Il 24enne si presenterà ora con tutti i favori del pronostico al Roland Garros, secondo Slam della stagione che andrà in scena sul mattone tritato di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit
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