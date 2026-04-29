Durante un torneo, si è parlato di un problema alla gamba che coinvolge il tennista Sinner, come riferito da un rappresentante del suo staff. Nel frattempo, un altro giocatore è stato indicato come potenziale protagonista di uno Slam, secondo un commento di un esperto. La competizione ha visto anche la vittoria di Cobolli su Medvedev, e una prossima sfida attende i qualificati.

La grande vittoria di Flavio Cobolli su Daniil Medvedev e l’interessantissima sfida che vedrà confrontarsi nella giornata odierna Jannik Sinner ed il talentuoso Rafael Jodar sono stati i due argomenti principali dell’ultima puntata di TennisMania, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi al momento incentrata sull’ATP di Madrid. Proprio Puppo ha analizzato il match del giocatore romano, lodandone soprattutto la velocità al servizio e l’intensità di gioco, riportando anche una frase dell’ex tennista oggi commentatore televisivo Àlex Corretja relativa al N.1 del mondo”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Corretja parla di un problema alla gamba per Sinner. Jodar ha il potenziale da Slam”

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