Al termine della stagione di Uomini e Donne, le registrazioni sono concluse e le puntate sono andate in onda. Alcune coppie si sono formate, altre invece si sono già separate. Tra le coppie più discusse ci sono Alessio e Debora, Ciro ed Elisa, mentre Marta ha rilasciato commenti riguardo alle possibili future evoluzioni delle relazioni. La fine di questa edizione porta con sé molte attese e speculazioni sui destini delle coppie, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Uomini e Donne sta per volgere al termine di questa edizione, mentre le registrazioni sono già terminate, dunque, i giochi sono compiuti, alcune coppie si sono formate, mentre altre sono già scoppiate. Nelle scorse puntate della trasmissione il pubblico ha assistito alla toccante uscita di scena di Alessio Pili Stella e Debora Bragetti. La prossima settimana, invece, sarà trasmessa la scelta di Ciro Solimeno, che ha deciso di uscire dalla trasmissione insieme ad Elisa Leonardi. Ad ogni modo, proprio in relazione a queste due coppie, una dama del programma ha fatto delle interessanti confessioni, stiamo parlando di Marta Martinelli. Quest’ultima non ha fatto previsioni molto rosee in merito all’epilogo che potrebbero prendere queste relazioni. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Alessio e Debora, Ciro ed Elisa si lasceranno? Marta di UeD fa glaciali previsioni

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