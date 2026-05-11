Nella settimana dal 11 al 15 maggio 2026, Uomini e Donne proporrà diversi sviluppi. Alessio e Debora non saranno più presenti nel programma, mentre Marco avrà un confronto acceso con Gemma. Nel frattempo, Elisa tornerà in scena dopo un'assenza. Sono attesi vari momenti che cattureranno l’attenzione degli spettatori, con cambi di scena e nuove interazioni tra i protagonisti.

Nella settimana che va dall’11 al 15 maggio 2026 ci saranno molti colpi di scena e momenti degni d’attenzione a Uomini e Donne. Al Trono Over verranno fatte proposte importanti, ci saranno discussioni e momenti imbarazzanti. A quello Classico, invece, ci sarà il ritorno di Elisa Leonardi. Spoiler Trono Over Uomini e Donne: una scelta, liti accese e brutti gesti. Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne della settimana che va dall’11 al 15 maggio rivelano che Diego Tavani interromperà la conoscenza con Maria. Poi si passerà a Marina Brachetta, la quale verrà pesantemente attaccata in quanto si scoprirà che ha mandato dei messaggi a Stefano, malgrado lui abbia un’altra frequentazione.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD anticipazioni settimana: Alessio e Debora via, Marco “aggredisce” Gemma, Elisa torna

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