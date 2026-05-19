Dopo aver vinto la categoria ballo nella venticinquesima edizione di Amici, Alessio Di Ponzio ha commentato le sue sensazioni. Ha parlato del percorso nel programma, del ritorno in scena dopo un infortunio e delle ambizioni legate alla sua carriera nella danza. La vittoria segna un momento importante per il giovane artista, che ha espresso la volontà di affrontare il futuro con determinazione e di continuare a lavorare nel mondo della danza.

Dopo la vittoria nella categoria ballo di Amici 25, Alessio Di Ponzio racconta le emozioni vissute nel talent, il ritorno dopo l'infortunio e il sogno di costruire il suo futuro nella danza. Domenica 17 maggio si è chiusa la venticinquesima edizione di Amici, il format ideato da Maria De Filippi che da anni porta nelle case degli italiani giovani cantanti e ballerini pronti a inseguire il sogno del palcoscenico. Ad alzare la coppa della categoria ballo è stato Alessio Di Ponzio, allievo della squadra di Emanuel Lo, protagonista di un percorso intenso e ricco di emozioni. Alessio Di Ponzio trionfa ad Amici 25 Per Alessio si trattava della seconda esperienza nel talent di Canale 5. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, Alessio Di Ponzio dopo la finale: "Pronto a prendermi il futuro”

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Alessio Di Ponzio Dalla Vulnerabilità alla Determinazione in Amici 25

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