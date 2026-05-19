Alessio Di Ponzio dopo Amici 25 svela | Ero un po’ spaventato ma sono riuscito a brillare

Alessio Di Ponzio, dopo aver raggiunto il secondo posto ad Amici 25, ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso nel talent. Ha parlato di aver provato paura all’inizio, ma di essere riuscito a esprimersi al meglio durante la stagione. La sua posizione finale rappresenta per lui un risultato significativo, che lo ha reso molto soddisfatto. La sua esperienza nel programma ha coinvolto momenti di insicurezza e di crescita, portandolo a confrontarsi con nuove sfide artistiche.

Amici 25, dopo la finale Alessio Di Ponzio commenta il suo percorso nel talent. Alessio Di Ponzio si è classificato secondo ad Amici 25, un traguardo importante che lo ha reso davvero felice. Lui aveva già partecipato al talent di Maria De Filippi lo scorso anno, ma aveva dovuto rinunciare a causa di un infortunio. Alessio Di Ponzio ad Amici 25 (Screen Witty Tv) Quando gli è stata data la possibilità di tornare non era certo che sarebbe andata così bene, dopo la finale ai microfoni di Witty Tv ha rivelato: “Questo secondo percorso in realtà non me l’aspettavo così. Sono partito un po’ spaventato dal ritornare qua, perché dopo un lungo periodo di fermo dubitavo un po’ di me stesso”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Alessio Di Ponzio - Amici 25

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