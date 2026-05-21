Alessandro Preziosi ha raccontato di aver sempre desiderato lavorare nel campo dell'informazione, fin da quando, bambino, sfogliava le pagine de “Il Giorno”, il quotidiano che considerava accessibile a tutti. Crescendo, il suo sogno si è consolidato dopo aver ascoltato il discorso di un personaggio cinematografico, Gordon Gekko, che parlava del potere dei grandi della finanza e del loro controllo sul mondo. La passione per le parole e la comunicazione ha prevalso sulla vocazione paterna, orientata verso la professione forense.

Milano – Papà lo immaginava avvocato, lui voleva fare il giornalista. Per amore della parola, dopo essere rimasto folgorato dal discorso di Gordon Gekko in Wall Street sul controllo assoluto che i potenti della finanza hanno sul mondo, informazione compresa. Alessandro Preziosi è diventato attore, regista. Ma quella passione è rimasta. “Mi piace guardare dentro gli ingranaggi, cercare di capire come sono fatti i giornali. C’è tanto folclore nella notizia, ci trovo qualcosa di condominiale. Quanto alla manipolazione di cui parlava Michael Douglas nel film, bisogna essere proprio bravi. E devo dire che la lingua italiana, con tutti i suoi doppi sensi e le clamorose allegorie, si presta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessandro Preziosi: “Cercavo Milano dentro le pagine de ‘Il Giorno’, il giornale per tutti”

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