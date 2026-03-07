Alessandro Benati | tra le pagine de L’ultimo arcano

Alessandro Benati ha pubblicato il suo nuovo romanzo intitolato “L’ultimo arcano”. La narrazione si sviluppa tra passato e presente, creando un filo che attraversa i ricordi e la vita dei personaggi. Il libro si concentra su una storia che coinvolge diversi periodi temporali, offrendo uno sguardo su eventi e ricordi che si intrecciano. La trama si muove in modo fluido tra le due epoche senza interruzioni evidenti.

Si intitola "L'ultimo arcano" il nuovo romanzo di Alessandro Benati, una storia che si muove tra passato e presente come una spirale nella memoria che, a primo impatto, sembra trascinare la vita di ognuno di noi. Un uomo, un'amicizia spezzata dalla morte, un amore mai davvero concluso: da qui prende forma una ricerca che è insieme geografica e spirituale, tra Bologna e le montagne di San Vigilio di Marebbe. Benati costruisce un racconto dove i Tarocchi diventano chiavi di lettura dell'anima oltre che punti cardinali di ogni capitolo come ennesima soluzione che ricorre al simbolismo antico. Un libro controluce, come lo ha definito qualcuno. e a me, questa visione un po' psichedelica del romanzo, è piaciuto tantissimo.