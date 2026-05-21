Alessandro Mantovani giornalista del Fatto sulla Flotilla | Ho preso le botte altri ne hanno prese di più Io spogliato con manette e catene

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto, ha raccontato di aver subito violenze durante la detenzione legata alla Flotilla. Ha descritto di essere stato spogliato, ammanettato e incatenato, e ha riferito di aver ricevuto delle botte. Mantovani ha anche menzionato che altri coinvolti sono stati sottoposti a percosse più gravi, e ha riferito di aver visto persone con sospette fratture alle braccia e alle costole.

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"Io ho preso le botte, Dario Carotenuto ha preso le botte, altri hanno preso più botte di noi. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole. Quasi tutti quelli che passavano per il container di ingresso venivano picchiati e sentivamo le grida dall'esterno. Anche gli. 🔗 Leggi su Today.it

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