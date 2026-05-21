Alessandria Barani punta su Sesia | il futuro attende la Serie C

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale atteso, la situazione sulla scelta della nuova guida tecnica della squadra locale resta incerta. La dirigenza ha individuato nel candidato Sesia il profilo ideale per il rilancio, ma l'ufficialità del suo incarico non è ancora stata comunicata. Nel frattempo, sono circolate altre candidature che potrebbero essere considerate come alternative nel caso in cui l'accordo con Sesia non si concretizzasse. La decisione finale rischia di influenzare il percorso futuro del club, che mira alla promozione in Serie C.

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? Punti chiave Perché l'annuncio ufficiale di Sesia è ancora bloccato?. Chi sono le altre opzioni preferite dalla dirigenza per la panchina?. Quale nodo burocratico impedisce la definizione della rosa per la Serie C?. Come influirà l'iscrizione al campionato sul progetto sportivo di Mancuso?.? In Breve Sesia deve concludere la Poule Scudetto con il Vado prima dell'annuncio.. Il direttore sportivo Mancuso coordina il piano tecnico per la categoria superiore.. Barilari, Marchionne e Didu figurano come alternative nella gerarchia della panchina.. Le decisioni sulla rosa dipendono dall'esito delle iscrizioni burocratiche in Serie C.. Il presidente Antonio Barani ha confermato in conferenza stampa che Marco Sesia sarà il nuovo allenatore dell’Alessandria, dopo aver valutato attentamente diverse opzioni per la guida tecnica della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria, Barani punta su Sesia: il futuro attende la Serie C ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alessandria, nuovo corso con Sesia: nasce il progetto di Barani? Domande chiave Chi sono i nuovi collaboratori tecnici scelti per supportare Sesia? Come cambierà il rapporto tra il vivaio e la prima squadra?... Vado in Serie C: Sesia risponde alle voci sull’Alessandria? Cosa scoprirai Chi ha scatenato l'interesse dell'Alessandria per il tecnico del Vado? Come influirà la decisione di Sesia sulla stabilità del... Barani: Ho salvato l'Alessandria perché me l'ha chiesto il giardiniere. Festeggio la D, penso alla CUna squadra iscritta al campionato all'ultimo secondo, costruita in una settimana, senza direttore sportivo. Una presidenza nata sotto un tiglio, in un giardino del Monferrato. Se sembra una storia ... gazzetta.it