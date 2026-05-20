Alessandria nuovo corso con Sesia | nasce il progetto di Barani
A Alessandria, è stato avviato un nuovo progetto legato a Sesia, con la nomina di un nuovo responsabile tecnico. Sono stati scelti nuovi collaboratori tecnici per supportare questa iniziativa. La modifica nel rapporto tra il settore giovanile e la prima squadra è uno dei punti di interesse del progetto. La presentazione di questa iniziativa è avvenuta in un momento di rinnovamento per la società, con l’obiettivo di rafforzare le strutture e le collaborazioni interne.
? Domande chiave Chi sono i nuovi collaboratori tecnici scelti per supportare Sesia?. Come cambierà il rapporto tra il vivaio e la prima squadra?. Perché Barani ha deciso di interrompere il legame con Merlo?. Cosa comporta l'accordo con la Juventus per il settore giovanile?.? In Breve Nuovo staff tecnico con Francesco Camisola vice, Mattia Roselli preparatore e Andrea Servili portieri.. Giuseppe Picone entra come club manager, Emiliano Vaccari sostituisce Stefano Carlet come segretario.. Settore giovanile punta sull'Under 19 composta interamente da calciatori nati nel 2009.. Allenamenti spostati presso la struttura di CentoGrigio con contratto biennale già siglato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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