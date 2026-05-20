Alessandria nuovo corso con Sesia | nasce il progetto di Barani

A Alessandria, è stato avviato un nuovo progetto legato a Sesia, con la nomina di un nuovo responsabile tecnico. Sono stati scelti nuovi collaboratori tecnici per supportare questa iniziativa. La modifica nel rapporto tra il settore giovanile e la prima squadra è uno dei punti di interesse del progetto. La presentazione di questa iniziativa è avvenuta in un momento di rinnovamento per la società, con l’obiettivo di rafforzare le strutture e le collaborazioni interne.

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