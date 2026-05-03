Vado in Serie C | Sesia risponde alle voci sull’Alessandria

Il tecnico del Vado ha attirato l'attenzione dell’Alessandria, portando a speculazioni sul suo possibile trasferimento. La società del Vado ha risposto alle voci, senza confermare ufficialmente eventuali trattative. La situazione ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si attendono eventuali sviluppi che possano chiarire le intenzioni del tecnico e le ripercussioni sulla squadra attuale.

? Cosa scoprirai Chi ha scatenato l'interesse dell'Alessandria per il tecnico del Vado?. Come influirà la decisione di Sesia sulla stabilità del gruppo?. Quando si terrà il colloquio decisivo sul futuro del mister?. Perché il successo del Vado ha attirato l'attenzione dei Grigi?.? In Breve Vado batte Biellese 3 a 2 confermando il vantaggio di sei punti.. Sesia discuterà il futuro con il club la prossima settimana.. L'allenatore deve sostituire l'attuale guida tecnica Merlo ad Alessandria.. Il gruppo ha ripreso gli allenamenti giovedì pomeriggio dopo la promozione.. Il Vado batte la Biellese per 3 a 2 in un match che suggella il raggiungimento dell’obiettivo promozione in Serie C, mentre le voci sul futuro di Marco Sesia si intensificano verso Alessandria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vado in Serie C: Sesia risponde alle voci sull’Alessandria Notizie correlate Milan, Allegri risponde alle voci sul futuro. Cardinale a Milanello pre derby. Colpo dalla Serie A in difesa?Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 7 marzo 2026. Giovanni Sesia - vedere le voci degli altriDal 12 aprile 2026 all’ 11 maggio 2026 Fabbrica Eos presenta presso la Galleria d’arte “V. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vado, è qui la festa: è Serie C! Il presidente Tarabotto: Un sogno che si avvera; OSTIAMARE E VADO PROMOSSE IN SERIE C; Dopo la prima Coppa Italia della storia, il piccolo Vado riscrive il suo mito: promosso in Serie C; Vado... in serie C! Città in festa per la storica promozione. Vado in Serie C, al Chittolina la festa per la promozioneUltimo atto per il Vado che festeggia in casa la promozione in Serie C. Alle 15 allo stadio Ferruccio Chittolina la sfida alla Biellese. I rossoblù di Marco Sesia e del patron Franco Tarabotto termina ... primocanale.it Vado... in serie C! Città in festa per la storica promozionePer i rossoblù, vincitori della prima Coppa Italia nel 1922, secco 5-0 in casa della NovaRomentin e ritorno fra i professionisti dopo ben 78 anni ... rainews.it #Soalletti replica a #Sogliano: “Non l'ho capito bene. Vado a rivederlo. Noi non ci siamo mai alzati di panchina, ogni volta loro rimanevano in terra 30 secondi, hanno usato il tempo massimo per il calcio di rinvio. Poi gli serve un punto, eccolo: hanno fatto un p x.com Mirco Gasparotto. . VADO VIA, CAZZO! VADO VIA! Ma sono le BASI queste, cazzo! La decisione di andare a prendervi TUTTO quello che la vita deve darvi... DEVE ESSERE VOSTRA. DOVETE DECIDERLO VOI È IMPORTANTE. IL MOMENTO DELLA S - facebook.com facebook