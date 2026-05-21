Dopo aver trascorso 64 giorni all’interno del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha concluso il suo percorso nel reality show, arrivando a vincere la competizione. Al termine di questa esperienza, ha dichiarato di essere molto felice del risultato ottenuto. Durante il suo soggiorno nella casa, ha affrontato diversi momenti, tra cui uno che ha definito il più difficile. La vittoria è stata annunciata al termine del reality show, lasciando Mussolini in uno stato di grande soddisfazione.

Dopo aver trascorso 64 giorni al Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini ha vinto il reality ed era al settimo cielo. Lei è sempre stata uno dei personaggi più chiacchierati, nel bene e nel male ha sempre catturato l'attenzione dei telespettatori. In un'intervista rilasciata a TgCom24 ha commentato il percorso che ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani e ha svelato qual è stato il momento che l'ha maggiormente mandata in crisi. In merito a ciò ha detto: "Quando ho litigato con Antonella Elia mentre stavo mangiando quel piatto di spaghetti in brodo e glielo volevo rovesciare in testa, perché mi sono ricordata dei litigi con nonna Romilda". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alessandra Mussolini commenta il suo percorso al GF Vip: qual è stato il momento più duro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alessandra Mussolini choc al GF VIP: Il mio tatuaggio proprio lì... volevo morire!

Sullo stesso argomento

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip: Antonella Elia commenta il suo secondo postoÈ Alessandra Mussolini la vincitrice del Grande Fratello Vip, cosa ha detto Antonella Elia dopo la finale Alessandra Mussolini per due mesi è sempre...

Alessandra Mussolini crolla al GF Vip, vuole abbandonare: “Non ce la faccio più”Duro sfogo di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip, perché la gieffina vuole abbandonare il reality Dopo vari battibecchi e momenti di...

#gfvip Le parole di fuoco contro il pubblico (con video annesso), con le quali Antonella #Elia ha commentato la vittoria di Alessandra #Mussolini, nella finale del #grandefratellovip. #20maggio x.com

Alessandra Mussolini: nuovo adventure game dopo la vittoria al Grande Fratello Vip? reddit

Alessandra Mussolini e la vittoria al GF Vip: le liti in tv, il figlio calciatore, la zia Sophia Loren e la politica. Oltre al cognome c’è di piùLei, in fondo, lo aveva capito tanti anni fa, quando faceva cinema. Cambia cognome, fatti chiamare Alessandra Zero, le disse con quel misto di ironia e cinismo Dino Risi. E ... ilmessaggero.it

Alessandra Mussolini vince il GF Vip e scoppia lo scandalo all'estero: cosa dicono dell'ItaliaLa vittoria di Alessandra Mussolini al GF Vip 2026 fa discutere l'estero per il rapporto dell'Italia con il passato fascista. Ecco le reazioni internazionali. badtaste.it