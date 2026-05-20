Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip | Antonella Elia commenta il suo secondo posto

Alessandra Mussolini si è aggiudicata la vittoria nel reality show Grande Fratello Vip, battendo in finale Antonella Elia, che si è classificata al secondo posto. Dopo la conclusione della trasmissione, Antonella Elia ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla sua posizione finale. La puntata si è conclusa con la premiazione di Mussolini, mentre i commenti di Elia sono stati diffusi subito dopo la trasmissione. La finale ha visto anche altri partecipanti confrontarsi e ricevere vari riconoscimenti.

È Alessandra Mussolini la vincitrice del Grande Fratello Vip, cosa ha detto Antonella Elia dopo la finale. Alessandra Mussolini per due mesi è sempre riuscita a far parlare di sé al Grande Fratello Vip. Di certo non è mai passata inosservata e il pubblico ha deciso che meritava non solo la finale ma anche la vittoria, infatti è lei la vincitrice del reality. Insieme ad altri concorrenti è stata una delle indiscusse protagoniste dell’ottava edizione vip del reality, ieri sera era al settimo cielo dopo aver scoperto di essere lei la vincitrice. Al secondo posto si è classificata un’altra protagonista del Grande Fratello Vip, Antonella Elia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GFVIP: Alessandra Mussolini ha vinto grande fratello VIP nella puntata di ieri 2026

Sullo stesso argomento

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026: la vincitrice è Alessandra Mussolini, seconda Antonella Elia | Video MediasetChi ha vinto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026? Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026 spetta alla due...

Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini e il tatuaggio “segreto”: “Antonella Elia l’ha visto” | Video MediasetAlessandra Mussolini è tra le indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 2026 e durante i primi giorni si è lasciata andare a diverse...

Alessandra #Mussolini ha vinto il #gfvip26: ecco la classifica completa. #grandefratellovip x.com

GF Vip, le prime parole di Antonella Elia dopo la vittoria di Alessandra Mussolini: Credevo di vincere reddit

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026 superando Antonella Elia all’ultimo televotoSe esiste un regno del reality voi siete le imperatrici ha detto Cesara Buonamici ad Alessandra e Antonella: le due finalistissime hanno spento le luci della Casa per andare a conoscere il verdett ... iodonna.it

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026, montepremi da 100 mila euro: battuta Antonella EliaÈ Alessandra Mussolini a trionfare al Grande Fratello Vip 2026, l'ex senatrice conquista il montepremi da 100mila euro ... virgilio.it