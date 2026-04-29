Alessandra Mussolini crolla al GF Vip vuole abbandonare | Non ce la faccio più

Alessandra Mussolini ha espresso il desiderio di lasciare il Grande Fratello Vip, dichiarando di non riuscire più a proseguire nel programma. Durante una puntata, ha avuto un forte sfogo, sottolineando la sua difficoltà nel continuare l’esperienza televisiva. La gieffina ha comunicato la volontà di abbandonare la casa, suscitando attenzione tra gli altri partecipanti e i telespettatori.

Duro sfogo di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip, perché la gieffina vuole abbandonare il reality . Dopo vari battibecchi e momenti di vicinanza il rapporto tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia è di nuovi ai ferri corti al Grande Fratello Vip, le tensioni nelle ultime ore sono aumentate al punto da spingere la prima a minacciare di abbandonare il reality. Subito dopo la diretta della 13esima puntata le due gieffine sono tornate a punzecchiarsi, questa volta però l’ex europarlamentare non ha retto la tensione. In giardino è scoppiata a piangere, a Lucia Ilardo ha detto: “Non ce la faccio più, me ne vado. Ora vado in confessionale e gli dico che esco.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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