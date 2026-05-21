Alberto Villanova ha annunciato le sue dimissioni dalla Lega, affermando di aver trascorso sei mesi di amarezza e silenzi. Ha dichiarato di non aver mai incontrato la persona menzionata e ha precisato che le strade con altri esponenti politici sono divergenti. Sei mesi prima, Villanova ricopriva il ruolo di presidente di un importante intergruppo parlamentare legato alla coalizione di maggioranza in regione.

VENEZIA - Appena sei mesi fa era ancora il presidente del folto, e potente, intergruppo zaian-leghista a Palazzo Ferro Fini. Ma adesso Alberto Villanova non fa più parte della Lega, partito in cui era entrato nel 2009 scalando rapidamente i vari livelli istituzionali: assessore comunale a Pieve di Soligo e provinciale a Treviso, consigliere regionale del Veneto per due mandati e candidato per il terzo. Non rieletto però, il che dice molto ma non spiega tutto della decisione comunicata l’altra sera, con un annuncio carico di amarezza. «Umana prima che politica», tiene a precisare il 44enne, fra un messaggio e l’altro degli ex colleghi («tanti anche ex avversari»), a loro volta usciti dal partito. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alberto Villanova lascia la Lega: «Sei mesi di amarezze e silenzi. Stefani? Mai sentito. Zaia? Strade diverse»

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VILLANOVA LASCIA LA LEGA E ATTACCA LA NUOVA DIRIGENZA. «NESSUN CAMBIO DI CASACCA» | 20/05/2026

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