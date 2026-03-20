la malattia il ritiro a gemonio dopo la notte delle scope il palco negato a pontida gli ultimi anni di silenzi e amarezze

Negli ultimi anni, si sono verificati diversi eventi che hanno segnato la scena politica: la malattia, il ritiro a Gemonio dopo la «notte delle scope» e il palco negato a Pontida. Nel 2012, Bossi fu disarcionato da chi lo ammirava, mentre solo Maroni intervenne per difenderlo affermando che non si meritava quel trattamento.

La «seconda» vita di Umberto Bossi inizia dopo la malattia, dal 2005 in poi. Tanto la prima è stata avventurosa, irruente e travolgente, quanto gli ultimi quindici anni sono stati pieni di amarezze, dolori, delusioni. Perché la sua creatura, quella Lega che fondò a Varese nel 1984 con la moglie Manuela e altri tre pionieri, ad un certo punto, come quei cavalli che avvertono l’allentarsi delle briglie, si imbizzarrì e lo disarcionò, fino a quasi disconoscerlo. Il crepuscolo del guerriero padano è stato triste. Ormai la sua villetta liberty di Gemonio era stata trasformata in una sorta di santuario in cui recarsi, di tanto in tanto, alla ricerca della benedizione del vecchio Capo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Può sembrare strano ma in qualche modo ci siamo voluti bene. Felice di essere andato a trovarlo a Gemonio. Ciao Umberto - facebook.com facebook

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