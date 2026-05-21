Il governatore del Veneto ha visitato l'Istituto Newton Pertini, scuola dove ha studiato da giovane. Durante la visita, ha invitato gli studenti a rompere il muro del silenzio e a sostenere chi si trova in difficoltà. La giornata è stata caratterizzata da momenti di emozione e ricordi, con il politico che ha rivolto un messaggio alle nuove generazioni. La visita si è svolta tra i corridoi dell’istituto, coinvolgendo studenti e insegnanti in un clima di confronto e riflessione.

Il governatore del Veneto Alberto Stefani è tornato tra i corridoi della scuola che lo ha formato da ragazzo, l’Istituto Newton Pertini, vivendo una giornata carica di emozione, ricordi e riflessioni dedicate soprattutto alle nuove generazioni. Attraverso un messaggio condiviso sui social, Stefani ha raccontato il forte impatto emotivo del ritorno nell’istituto dove ha studiato. “Molto è cambiato”, ha scritto, sottolineando la presenza di nuovi spazi e tecnologie moderne, ma anche l’emozione di ritrovare un ex compagno di classe oggi diventato docente proprio nelle stesse aule frequentate anni prima. Particolarmente significativo per il governatore è stato l’incontro con i suoi ex insegnanti, definiti figure fondamentali nella costruzione della sua personalità e del suo percorso umano e professionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Alberto Stefani torna nella sua scuola: “Rompete il muro del silenzio e aiutate chi è più debole”

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