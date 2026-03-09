E’ morto Alberto Sacco Malore fatale nella sua scuola

Ha vissuto gli ultimi istanti di vita vera nella scuola alla quale aveva dedicato la sua esistenza Alberto Sacco, ex vice preside del Liceo Artistico “Mengaroni“, scomparso nella serata di venerdì a 71 anni. Giovedì mattina era a scuola quando si è sentito male. Professore di religione, in pensione da tempo, continuava a passare spesso da quelle aule dove l’ex preside Marcella Tinazzi lo ricorda spendersi per i suoi studenti: "Mostrava un’attenzione ai ragazzi che non ho mai visto in nessun altro su aspetti didattici, esistenziali, sociali e psicologici con un garbo e una fermezza nell’affrontarli che ci ha permesso di risolvere più di un problema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

