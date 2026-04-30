È morto Franco Botto negli anni Ottanta fu il volto dello spot del Tonno Insuperabile | Lo riconoscevano tutti

È deceduto a 77 anni Franco Botto, noto per aver interpretato, negli anni Ottanta, il protagonista dello spot pubblicitario del Tonno Insuperabile. La sua immagine era molto riconoscibile in quegli anni, tanto che molti ricorderanno il volto associato alla campagna pubblicitaria. La notizia della scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Franco Botto si è spento a 77 anni. Negli anni Ottanta aveva prestato il volto allo spot del Tonno Insuperabile. La sua carriera, tuttavia, era ben lontana dal mondo dello spettacolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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