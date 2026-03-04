Tiene una pistola con matricola abrasa in hotel nuova condanna per Baby Gang | Adesso basta solo musica

Il trapper Baby Gang, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, è stato condannato in primo grado a due anni e otto mesi di reclusione. La sentenza riguarda il possesso di una pistola con matricola abrasa e la ricettazione di oggetti proventi di reato. L’uomo si trovava in un hotel al momento del suo arresto. La condanna si aggiunge a una serie di procedimenti legali a suo carico.

