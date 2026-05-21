Alberi crollati il piano di controlli dei Fori Imperiali esteso a tutti i 51mila pini di Roma

Dopo alcuni alberi sono caduti nei pressi dei Fori Imperiali, il Comune di Roma ha deciso di estendere un piano di controlli a tutti i 51.000 pini della città. Il progetto, che durerà cinque anni, prevede verifiche periodiche e interventi di manutenzione per garantire la stabilità delle piante. La decisione arriva a seguito di alcuni incidenti che hanno coinvolto alberi in diverse zone della capitale. La gestione delle piante sarà affidata a tecnici specializzati e verrà monitorata nel tempo.

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