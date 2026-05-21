Il modello Fori Imperiali esteso a tutta Roma | ecco come il Campidoglio salverà 50mila pini

Il Comune di Roma ha annunciato di aver adottato un nuovo modello di intervento che si applicherà a tutta la città per preservare gli alberi, in particolare i pini dell’area archeologica centrale. L’obiettivo è evitare il taglio di circa cinquantamila piante, che erano a rischio a causa di problemi di salute e sicurezza. La strategia si basa su un metodo già sperimentato nel passato, che ha dato i suoi risultati nella zona dei Fori Imperiali.

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