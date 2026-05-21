Alberi crollati il piano di controlli dei Fori Imperiali esteso a tutti i 50mila pini di Roma

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i recenti crolli avvenuti ai Fori Imperiali, il Comune di Roma ha deciso di estendere il piano di controlli a tutti i 50.000 pini presenti nella città. Il progetto, che si svilupperà nel corso di cinque anni, prevede il monitoraggio e il rinnovo degli alberi, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e la tutela del patrimonio arboreo. La misura si inserisce in un intervento più ampio per prevenire eventuali incidenti legati al deterioramento degli alberi.

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Dopo i crolli ai Fori Imperiali, il Campidoglio lancia un piano quinquennale per monitorare e rinnovare oltre 51mila pini romani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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