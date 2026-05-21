Alba di paura ai Campi Flegrei violenta scossa avvertita anche a Napoli | gente in strada

Da iltempo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci di giovedì 21 maggio, i residenti dei Campi Flegrei e di buona parte dell’area metropolitana di Napoli sono stati svegliati da una forte scossa di terremoto. La magnitudo registrata è di 4.4 e il terremoto è stato avvertito chiaramente in diverse zone, spingendo molte persone a uscire di casa e a cercare rifugio in strada. Non sono stati segnalati danni strutturali o feriti, ma l’evento ha generato paura tra la popolazione.

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Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha svegliato bruscamente, alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 21 maggio, i residenti dei Campi Flegrei e di gran parte dell'area metropolitana di Napoli. L'evento sismico, registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 05:50, ha avuto un epicentro localizzato a breve distanza dai comuni di Bacoli e Pozzuoli. A rendere particolarmente spaventoso il sisma, preceduto da un boato nitido e cupo, è stata la sua profondità estremamente superficiale, stimata intorno ai tre chilometri, che ha amplificato la percezione del movimento tellurico anche nei quartieri occidentali del capoluogo campano e fino alle isole di Ischia e Procida. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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