A Lugo si svolge il ScrittiRa Festival, un evento dedicato alla letteratura e all’approfondimento culturale. La manifestazione, che durerà quattro giorni, inizia alle 18 presso la Rocca Estense. La prima giornata prevede un incontro con l’autore, che presenterà il suo libro intitolato “È un’impresa fare film”, pubblicato da Einaudi. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e incontri, offrendo uno spazio di confronto tra autori e pubblico.

ScrittuRa Festival arriva a Lugo con quattro giornate di letteratura e approfondimento. Si apre alle 18 alla Rocca Estense con Carlo Cresto-Dina ’È un’impresa fare film’ (Einaudi). Viaggio al centro del processo creativo che genera un racconto per immagini in movimento, film o serie tv. Carlo Cresto-Dina è produttore di cinema e televisione. Ha prodotto film di Abbas Kiarostami, Emir Kusturica, Ken Loach, Ermanno Olmi. Ha fondato e dirige Tempesta, la società con cui ha prodotto tutti i film di Alice Rohrwacher e di molti autori europei premiati nei festival di tutto il mondo. Alle 21 al Pavaglione salirà sul palco Alae Al Said ’La voce della Palestina’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alae ’La voce della Palestina’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Laurea a Nabil Salameh: "La parola e la musica per dare voce alla mia Palestina"Unistrasi ha conferito ieri la laurea magistrale honoris causa in Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica a...

Leggi anche: Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv, caos a Palazzo Marino: “Sala peggio della destra”. I Verdi con la bandiera della Palestina

ScrittuRa a Lugo con la voce della Palestina Alae Al Said, Concita De Gregorio, Gherardo Colombo, Gianni Riotta, …ScrittuRa Festival arriva a Lugo con quattro giornate di letteratura e approfondimento. Si apre alle 18 alla Rocca Estense con Carlo Cresto-Dina E’ un’impresa fare film (Einaudi) Viaggio al centro d ... ravennawebtv.it

Firma la petizione per proteggere le leggi che proteggono la nostra salute, la natura e l'acqua. Non lasciare che le industrie inquinanti e i politici opportunisti parlino al tuo posto. Dà una voce alla natura! #HandsOffNature x.com