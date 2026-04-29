Ieri un'università ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica a Nabil Salameh. La motivazione ufficiale riconosce i suoi meriti in ambito culturale, letterario e sociale. Salameh ha dichiarato che la parola e la musica rappresentano strumenti per dare voce alla Palestina. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme accademiche.

Unistrasi ha conferito ieri la laurea magistrale honoris causa in Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica a Nabil Salameh, "per meriti eccezionali in ambito culturale, letterario e sociale – la motivazione –. Narratore di ponti e confini, Nabil ha interrogato il presente attraverso l’arte, la parola e la musica, dando voce ai ’Mediterranei sommersi’ e alle storie silenziate e rimosse della sua Palestina ". Nabil Salameh è un poliedrico artista italo-palestinese. Nato a Tripoli del Libano da famiglia palestinese, si trasferisce in Italia per gli studi in ingegneria. Precursore della musica world con il gruppo Al Darawish, poi con Radiodervish, è stato corrispondente in Italia per Al Jazeera ed è docente di Etnomusicologia al Conservatorio di Lecce.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laurea a Nabil Salameh: "La parola e la musica per dare voce alla mia Palestina"

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