A Palazzo Marino si è registrato un intervento di chiusura al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, scatenando reazioni e polemiche tra le forze politiche. La consigliera dei Verdi ha commentato che neanche una giunta di destra avrebbe fornito una risposta simile, mentre alcuni attivisti hanno esposto la bandiera della Palestina durante la protesta. La situazione ha generato un certo caos tra i presenti, senza che siano ancora chiariti i motivi ufficiali di questa decisione.

“ Neanche una Giunta di destra ci avrebbe dato una risposta del genere”. Francesca Cucchiara, consigliera dei Verdi, lo aveva anticipato al Fatto.it: “Faremo ostruzionismo, facciamo scoppiare il casino”. E così è stato: alla prima occasione, vale a dire durante la prima seduta di Consiglio comunale, i Verdi hanno occupato l’aula di Palazzo Marino: bandiera palestinese srotolata al centro, le magliette con su scritto “Rispettate il Consiglio comunale” e lavori bloccati. Al centro lo strappo – si capirà nei prossimi giorni se definitivo – tra la maggioranza e il sindaco, Beppe Sala, in merito alla richiesta di sospendere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv, caos a Palazzo Marino: “Sala peggio della destra”. I Verdi con la bandiera della Palestina

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