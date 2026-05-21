Al via Lunedì Sinfonica il nuovo progetto dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani

Lunedì 25 maggio alle 20.30 si terrà il primo appuntamento di “Lunedì Sinfonica”, un nuovo progetto dell’Orchestra giovanile dei Filarmonici Friulani. L’evento si svolgerà alla Cavallerizza, uno spazio culturale creativo situato nell’ex Caserma Osoppo. La serata segna l’inizio di una serie di concerti che prevede altre esibizioni nei prossimi mesi. La Cavallerizza è stata recentemente ristrutturata per accogliere eventi e iniziative culturali. La programmazione si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla musica classica e sinfonica.

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