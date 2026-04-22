Roma arriva l’orchestra sinfonica giovanile brasiliana al femminile

A Roma debutta l’Orquestra Sinfonica Juvenil Chiquinha Gonzaga, composta da giovani musiciste provenienti da Rio de Janeiro. La formazione, tutta al femminile, si esibirà per la prima volta in Italia, portando con sé un repertorio che riflette le sonorità brasiliane e il talento delle sue componenti. L’evento si inserisce in un calendario di concerti dedicati alla musica giovanile e internazionale.

Roma, 22 apr. (askanews) – Composta esclusivamente da giovani strumentiste di Rio de Janeiro, l’Orquestra Sinfonica Juvenil Chiquinha Gonzaga debutta in Italia. Il gruppo si esibirà presso l’Aula Magna della Sapienza Università di Roma il 28 aprile alle ore 20:30 e in altri spazi culturali di Roma e parteciperà all’udienza con il Papa in Vaticano il 29 aprile. Il tour “Conexao Vaticano” si svolgerà dal 23 aprile al primo maggio e fa parte del programma delle celebrazioni per il bicentenario delle relazioni diplomatiche tra il Brasile e la Santa Sede. Fondata nel 2021 con l’obiettivo di aumentare la presenza delle ragazze nella musica orchestrale, l’Orchestra Chiquinha Gonzaga è una formazione esclusivamente femminile, composta da 52 strumentiste di età compresa tra i 13 e i 21 anni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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