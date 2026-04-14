L' Orchestra Sinfonica Giovanile Chiquinha Gonzaga in concerto a Roma
Un’orchestra sinfonica giovanile brasiliana si prepara a esibirsi a Roma ad aprile 2026, durante la tournée intitolata “Conexao Vaticano”. La formazione, chiamata “Chiquinha Gonzaga”, farà il suo debutto nella capitale italiana con un concerto che rientra in questa serie di spettacoli. La tournée coinvolge diverse tappe e rappresenta un’occasione per la musica giovanile proveniente dal Brasile di esibirsi in Italia.
L'orchestra sinfonica giovanile brasiliana “Chiquinha Gonzaga” fa il suo debutto a Roma, ad aprile 2026, con la tournée “Conexao Vaticano”.In occasione del bicentenario delle relazioni diplomatiche tra il Brasile e la Santa Sede, l’Orchestra Sinfonica Giovanile Chiquinha Gonzaga - composta.🔗 Leggi su Romatoday.it
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