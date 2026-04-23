A partire da domani, l'Arco di Traiano a Benevento si illuminerà di giallorosso, i colori della squadra di calcio locale. Questa scelta decorativa rappresenta una manifestazione visiva in occasione della presenza del Benevento Calcio in Serie B. L'illuminazione sarà visibile fino a data da definirsi, creando un collegamento tra lo storico monumento e la squadra sportiva. La decisione è stata comunicata dall'amministrazione comunale.

? Cosa sapere L'Arco di Traiano a Benevento si illuminerà con i colori del Benevento Calcio da domani.. Mastella e Pasquariello coordinano l'iniziativa per celebrare la promozione della squadra in Serie B.. Da domani l’Arco di Traiano si trasformerà in un simbolo luminoso per celebrare la promozione del Benevento Calcio in Serie B, con un piano di illuminazione dedicato ai colori sociali della squadra annunciato da Mastella e Pasquariello. La decisione di vestire il monumento più iconico della città con le tinte giallorosse nasce dalla volontà di omaggiare un traguardo sportivo che coinvolge l’intero tessuto cittadino. Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello hanno comunicato che l’intervento luminoso inizierà proprio nella giornata di domani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento in Serie B: l’Arco di Traiano si accende di giallorosso

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