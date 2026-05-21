Al via la campagna sull’Affido familiare nella provincia di Caserta | nasce la rete territoriale che sostiene famiglie e minori

È partita nella provincia di Caserta una nuova campagna dedicata all’affido familiare, con l’obiettivo di creare una rete territoriale di supporto per famiglie e minori. Il progetto, intitolato “Affido e Adozioni Difficili”, è stato avviato dal Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-sanitari dell’Ambito territoriale C08. La campagna si concentra sulla promozione di questo tipo di affido e sull’assistenza alle famiglie coinvolte, con l’intento di favorire il benessere dei minori in situazioni di difficoltà.

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