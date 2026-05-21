Al via la campagna sull’Affido familiare nella provincia di Caserta | nasce la rete territoriale che sostiene famiglie e minori
È partita nella provincia di Caserta una nuova campagna dedicata all’affido familiare, con l’obiettivo di creare una rete territoriale di supporto per famiglie e minori. Il progetto, intitolato “Affido e Adozioni Difficili”, è stato avviato dal Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-sanitari dell’Ambito territoriale C08. La campagna si concentra sulla promozione di questo tipo di affido e sull’assistenza alle famiglie coinvolte, con l’intento di favorire il benessere dei minori in situazioni di difficoltà.
Tempo di lettura: 3 minuti “Affido e Adozioni Difficili”. È questo il nome del nuovo progetto promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-sanitari dell’Ambito territoriale C08. Un’iniziativa nata con l’intento di costruire una rete solidale di famiglie e cittadini pronti ad accogliere minori privi di riferimenti affettivi stabili. Il programma, che ha il sostegno della Regione Campania, coinvolge l’intero territorio della provincia di Caserta, con il supporto dell’Associazione Centro Studi Affido, che rivolge un appello alla comunità locale per sensibilizzare e individuare nuove famiglie disponibili a offrire sostegno e accoglienza.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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