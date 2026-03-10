Minori accolti temporaneamente in tanti alla serata ' Indovina chi porto a cena' alla scoperta dell' affido familiare

Giovedì 5 marzo alle Cucine Popolari di Cesena si è svolta la serata ‘Indovina chi porto a cena?’, un evento organizzato dal Centro per le Famiglie. Circa 80 persone hanno partecipato all’iniziativa, che ha coinvolto minori accolti temporaneamente e famiglie interessate ad approfondire il tema dell’affido familiare. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e attenta, con dialoghi aperti e scambi di esperienze.

Circa 80 persone hanno partecipato alla serata 'Indovina chi porto a cena?', organizzata giovedì 5 marzo alle Cucine Popolari di Cesena dal Centro per le Famiglie. Un incontro proposto con lo scopo di far conoscere più da vicino il tema dell'accoglienza familiare e per creare uno spazio di dialogo tra chi ha già intrapreso questi percorsi e chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa esperienza. Tra i presenti c'erano famiglie affidatarie, persone impegnate in progetti di vicinanza solidale, bambini accolti nelle loro case, ma anche cittadini interessati a capire meglio cosa significhi aprire la propria famiglia all'accoglienza. Mettere attorno allo stesso tavolo persone con esperienze diverse ha creato un clima informale che ha favorito il confronto diretto e lo scambio di racconti della vita quotidiana.