Verona rafforza la rete contro la violenza di genere | nasce il nuovo protocollo unico territoriale
A Verona viene introdotto un nuovo protocollo territoriale dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Il documento, approvato recentemente dalla giunta comunale, mira a consolidare le strategie e le pratiche condivise tra le diverse realtà coinvolte. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, associazioni e servizi di supporto per affrontare in modo più efficace le situazioni di violenza e proteggere le persone interessate. La presentazione ufficiale è prevista a breve.
Il Comune di Verona rafforza la propria rete territoriale contro la violenza di genere e si prepara a presentare pubblicamente il nuovo “Protocollo d’Intesa per l’adozione di strategie e prassi condivise per il contrasto della violenza di genere”, approvato dalla giunta comunale e destinato a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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