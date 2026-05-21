Al via i lavori per il ' Nodo Verde' della Stazione Centrale di Bari | nei prossimi giorni le prime demolizioni

Sono iniziati i lavori per il progetto 'Nodo Verde' presso la stazione centrale di Bari. Dopo circa due anni di attesa e la cancellazione del finanziamento proveniente dai fondi Pnrr, sono state avviate le prime operazioni di demolizione. Le attività riguardano le parti dell’area ferroviaria designate per la riqualificazione e si svolgono nel contesto di un intervento che mira a rinnovare l’intera zona. Nei prossimi giorni sono previste le prime demolizioni relative a questa fase iniziale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui