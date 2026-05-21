Al via i lavori per il ' Nodo Verde' della Stazione Centrale di Bari | nei prossimi giorni le prime demolizioni

Da baritoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per il progetto 'Nodo Verde' presso la stazione centrale di Bari. Dopo circa due anni di attesa e la cancellazione del finanziamento proveniente dai fondi Pnrr, sono state avviate le prime operazioni di demolizione. Le attività riguardano le parti dell’area ferroviaria designate per la riqualificazione e si svolgono nel contesto di un intervento che mira a rinnovare l’intera zona. Nei prossimi giorni sono previste le prime demolizioni relative a questa fase iniziale.

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Dopo un'attesa durata un paio d'anni e lo stralcio del progetto dai fondi Pnrr, prenderanno il via nei prossimi giorni le prime operazioni per la realizzazione del Nodo Verde di Bari Centrale, il grande progetto per riqualificare l'area ferroviaria principale del capoluogo pugliese.I primi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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