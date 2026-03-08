La stazione di Bari Centrale riapre dopo i lavori | nuova tecnologia e raddoppio della linea Bari-Taranto

Oggi la stazione di Bari Centrale ha riaperto i battenti dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Sono stati installati nuovi sistemi tecnologici e completato il raddoppio della linea tra Bari e Taranto. La ripresa del traffico ferroviario nel nodo di Bari è stata possibile grazie a queste modifiche, che hanno interessato le infrastrutture e le linee di percorrenza.

Conclusi gli interventi di potenziamento infrastrutturale nel nodo ferroviario: investimento complessivo di circa 120 milioni di euro Il nuovo sistema di controllo rappresenta una vera e propria cabina di regia digitale per il traffico ferroviario nel nodo barese. L'Acc permette infatti di migliorare la regolarità dei treni e di velocizzare alcuni itinerari di arrivo e partenza sul lato della linea proveniente da Foggia, aumentando l'affidabilità tecnologica dell'infrastruttura.Contestualmente sono state effettuate anche modifiche al piano del ferro della stazione, con l'obiettivo di facilitare l'interscambio tra i diversi operatori ferroviari che utilizzano lo scalo di Bari Centrale.