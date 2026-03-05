Stazione di Bari Centrale scatta lo stop | 4 giorni di lavori e binari chiusi Il piano per pendolari e Frecce

Da oggi, 5 marzo, i lavori di manutenzione iniziano presso la stazione di Bari Centrale e dureranno fino all’8 marzo. Durante questo periodo, lo scalo resterà chiuso e i treni subiranno variazioni nel servizio, con modalità diverse a seconda delle esigenze. La chiusura temporanea riguarda sia i binari che le aree di stazione, influenzando il traffico ferroviario locale e nazionale.

Partono da oggi, 5 marzo, i lavori nella stazione centrale di Bari che comporteranno, fino all'8 marzo, con modalità differenziate, la chiusura dello scalo con una riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. Gli interventi, dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, riguardano il completamento del raddoppio della linea Taranto-Bari in ingresso a Bari Centrale. Contestualmente verrà anche attivato il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC), sistema ad alta tecnologia per la gestione della circolazione ferroviaria in sicurezza "che garantirà - spiega Rfi - una maggiore regolarità dei treni all’interno del nodo di Bari". Nei lavori saranno impegnati circa 100 addetti Rfi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Lavori alla stazione di Bari Centrale, cancellazioni e ritardi di Frecce e regionaliViaggiatori e pendolari pugliesi, e non solo, in subbuglio per gli annunciati lavori che interesseranno dal 5 all'8 marzo la stazione di Bari...

Ragazzo va sui binari alla stazione ferroviaria di Condove-Chiusa di San Michele, i pendolari lo convincono a desistereAllarme nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, alla stazione ferroviaria di Condove e Chiusa di San Michele, situata nel secondo...

Jazz ETR324-012 DPR in sosta a Bari Centrale operante il Regionale 19961 Bari Centrale - Bitritto

Approfondimenti e contenuti su Stazione di Bari Centrale scatta lo....

Temi più discussi: Stazione di Bari chiude 3 giorni, bus sostitutivi, percorsi alternativi e orari: cosa c’è da sapere; Bari Centrale chiude i battenti: stazione chiusa e treni fermi per 4 giorni. Date e tratte coinvolte; La stazione di Bari chiusa tre giorni per lavori: deviazioni e cancellazioni. Stop ai treni ad alta velocità e Intercity; Treni, dal 5 all'8 marzo lavori a Bari centrale: stop a Frecce e Regionali. Ecco la mappa dei disagi.

Lavori Bari Centrale oggi e weekend: guida completa a soppressioni, deviazioni e bus navettaDa oggi a domenica la stazione di Bari centrale sarà interessata da importanti lavori (per un investimento economico complessivo di circa 120 milioni di euro), che hanno costretto Rfi ... quotidianodipuglia.it

Lavori nella stazione di Bari: quasi tutti i treni sospesi fino a domenicaOggi e domani si potranno prendere solo i treni della tratta Barletta-Fasano e alcune Frecce. Tutto chiuso sabato e domenica. Bus navetta sostitutivi da Bari Zona Industriale per chi arriva da Nord e ... rainews.it

Dal 5 all'8 marzo ci sarà una rimodulazione del servizio ferroviario in Puglia per i lavori di raddoppio della linea Bari-Taranto e il potenziamento tecnologico nella stazione di Bari centrale - facebook.com facebook

Ritrovato alla stazione di Bari il 27enne di Gioia Del Colle scomparso sabato scorso x.com