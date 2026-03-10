E’ un fenomeno che affonda le radici ben prima dei 15 anni e non è solo svogliatezza. Incidono ragioni familiari, disagi personali, rifiuto di un percorso formativo non più considerato trampolino di lancio per un lavoro certo. In ogni caso chi abbandona la scuola anticipatamente rispetto all’obbligo, ossia i 16 anni, si porta dietro le conseguenze di un vuoto di impegno che ha ripercussioni negative sulla vita lavorativa e relazionale. Nel nostro territorio i ragazzi che si disamorano della scuola sono circa il 7,9 per cento (9,8 la percentuale nazionale) ed è a scendere sotto a quella cifra che punta un progetto tra Asp ( Educativa di strada ), Comune, istituti scolastici in un abbraccio che stringe chi rischia di passare inosservato e ha bisogno di aiuto, soprattutto quando la famiglia è assente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla dispersione scolastica. Sono 347 gli studenti in ’Savana’

Articoli correlati

Catanzaro celebra l’unicità: i calzini spaiati come simbolo di inclusione e lotta alla dispersione scolastica.Catanzaro ha celebrato oggi una giornata dedicata all’inclusione, un evento che ha visto i bambini protagonisti di un gesto semplice ma carico di...

"Istruzione è inclusione": come affrontare il rischio della dispersione scolastica per gli studenti afrodiscendentiDomenica 22 febbraio, nella sala Sozzi del Palazzo del Ridotto, l’associazione Afro Romagnoli ospita un pomeriggio dedicato ad affrontare il tema...

Una raccolta di contenuti su Lotta alla dispersione scolastica Sono...

Temi più discussi: Lotta alla dispersione scolastica. Sono 347 gli studenti in ’Savana’; Culle vuote, aule deserte. Il calo demografico si ripercuote sulla popolazione scolastica; Una rivoluzione gentile per e con i giovani contro la dispersione scolastica; DesTEENazione – Desideri in Azione, l’Ambito Territoriale A02 investe sui giovani.

Lotta alla dispersione scolastica, verso un modello unico territorialeOltre 670 studenti, 60 docenti, 60 educatori e 50 genitori saranno coinvolti in percorsi mirati per contrastare la dispersione ... cremonaoggi.it

Una rivoluzione gentile per e con i giovani contro la dispersione scolasticaOltre 670 studenti, 60 docenti, 60 educatori e 50 genitori saranno coinvolti in percorsi mirati per contrastare la dispersione scolastica nei territori di Cremona e Crema. È questo l’impatto atteso da ... welfarenetwork.it

In aula si lotta per la verità. Sempre. Avete seguito la prima puntata di #Guerrieri – La regola dell’equilibrio Commentate qui sotto - facebook.com facebook

#latorredibabele Saviano: "Il Maxiprocesso ha cambiato per sempre la lotta al crimine organizzato nel mondo". x.com