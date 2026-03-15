Canzoni per Montalbano | Olivia Sellerio con l’Orchestra Jazz Siciliana al Real Teatro Santa Cecilia

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group organizza un concerto al Real Teatro Santa Cecilia, intitolato “Canzoni per Montalbano”. Olivia Sellerio, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana, eseguirà brani ispirati alle musiche delle serie televisive basate sui romanzi di Andrea Camilleri. L’evento fa parte della stagione Brass Extra Series e rende omaggio alla memoria dello scrittore siciliano.

Le composizioni, nate originariamente in una dimensione intima e cameristica per un organico di corde e archi, vengono qui rilette e trasformate in una nuova orchestrazione jazz, con gli arrangiamenti e la direzione di Pietro Leveratto. Nato a Genova nel 1959, Leveratto è uno dei contrabbassisti più autorevoli del jazz italiano. Presente sulla più rilevante scena europea dalla fine degli anni Settanta, collabora con grandi musicisti italiani e d’oltreoceano, prendendo parte a numerosi progetti discografici (oltre 150 registrazioni) e imponendosi per la sua visione musicale tanto rigorosa quanto poetica. Ha composto e arrangiato musica per formazioni e contesti diversi, dalla musica contemporanea a organici tipicamente jazzistici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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