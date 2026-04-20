Teatro del Parco di Mestre gran finale della TOP Ten con Goldoni il 24 aprile

Il 24 aprile si concluderà la prima stagione della TOP Ten al Teatro del Parco di Mestre, con un evento che combina rappresentazioni teatrali venete, interventi di giovani attori e iniziative a favore di cause sociali. La serata rappresenta il finale di questa programmazione, che ha visto diverse esibizioni dedicate alla tradizione locale e alla promozione di valori condivisi.

Si chiude giovedì 24 aprile la prima stagione TOP Ten al Teatro del Parco di Mestre, con una serata che unisce tradizione teatrale veneta, formazione giovanile e impegno sociale. A segnare il finale sarà la messa in scena de Il teatro comico di Carlo Goldoni, in un appuntamento che rappresenta.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate “Premio Sicurezza Campania – Gran Galà del Poliziotto” l’8 aprile al teatro-auditorium “Porta del Parco” di BagnoliUn tributo solenne a chi vigila ogni giorno sulla sicurezza dei cittadini, in una cornice che simboleggia la rinascita e il futuro della città. Leggi anche: Angelo Amaro porta “Sempre Peggio” al Teatro del Parco di Mestre Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Al Teatro del Parco il viaggio sonoro di Adriano Viterbini; Stand-up comedy al Teatro del Parco: Monir Ghassem porta in scena Articolo 1, ritratto senza filtri della Generazione Millennials; COMUNE DI VENEZIA * : TEATRO DEL PARCO, RASSEGNA IN PIEDI: MONIR GHASSEM RACCONTA LA GENERAZIONE MILLENNIALS CON IRONIA E SATIRA; Debutto del Piccolo Cielo al Parco Basaglia perla rassegna Atmosfere: sabato 11 aprile doppio appuntamento. A Pozzuoli «Itinerari di Teatro» al Parco di Villa AvellinoAl via la prima edizione del format Itinerari di Teatro, in programma il 28 e 29 luglio presso l’Area Spettacoli del Parco di Villa Avellino - Pozzuoli. Il titolo della rassegna inedita che vanta la ... ilmattino.it Pompeii Theatrum Mundi, tornano gli spettacoli del Mercadante nel teatro del Parco archeologicoPompeii Theatrum Mundi non è soltanto un festival. È un incontro. È un ritorno alla fonte. È la gioia di riportare il teatro dove il teatro è nato. Parole di Luciano Cannito, presidente Teatro di ... napoli.repubblica.it L'ESTINZIONE DELLA RAZZA UMANA - Emanuele Aldrovandi - Teatro del Parco, Mestre - facebook.com facebook