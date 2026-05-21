Al Salone della Csr che fa tappa a Rimini le scelte energetiche tra efficienza e solidarietà
Al Salone della Csr e dell’innovazione sociale che si svolge a Rimini, si discute di sostenibilità energetica. L’evento si concentra su come le scelte energetiche possano coniugare efficienza e solidarietà. La manifestazione, dedicata a temi legati alla responsabilità sociale, si svolge in una località che accoglie professionisti e rappresentanti di diverse realtà. Durante l’iniziativa, vengono analizzati progetti e strategie per promuovere un utilizzo più sostenibile delle risorse energetiche.
Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale fa tappa a Rimini per un confronto dedicato al tema chiave della sostenibilità energetica. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna e con l'associazione Figli del Mondo, è per lunedì 25 maggio 2026 alle 15 all'auditorium RivieraBanca di via Marecchiese 227. L'obiettivo è riunire imprese, istituzioni, accademici e Terzo Settore per mettere a fuoco nuovi modelli di efficienza energetica, buone pratiche già attive nei territori e nuove traiettorie di sviluppo sostenibile. Ad aprire i lavori saranno Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone, Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna, e Lino Sbraccia, presidente dell'associazione Figli del Mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sostenibilità, a Taranto nuova tappa Salone della CSR e dell'Innovazione sociale
Leggi anche: Sostenibilità, domani a Taranto nuova tappa Salone della CSR e dell'Innovazione sociale
Il Salone della Csr di Rimini: efficienza energetica e solidarietà in primo piano. facebook
14ma edizione del Salone della #CSR e dell’ #innovazionesociale, lunedì 25 maggio tappa a Rimini unioncamere.gov.it/agenda/14ma-ed… Proseguono le tappe territoriali del Salone della CSR e dell’innovazione sociale, eventi itineranti che puntano a valori x.com
Al Salone della Csr che fa tappa a Rimini, le scelte energetiche tra efficienza e solidarietàIl Salone della Csr e dell’innovazione sociale fa tappa a Rimini per un confronto dedicato al tema chiave della sostenibilità energetica. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Camera di ... adnkronos.com
Il Salone della Csr arriva a Bologna, al centro le catene del valoreDopo l’avvio a Udine il 6 marzo scorso, la 14esima edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, il principale appuntamento italiano dedicato alla sostenibilità, prosegue il suo percorso ... adnkronos.com