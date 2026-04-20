A Taranto si apre una nuova fase nel dibattito pubblico dedicato a temi come la sostenibilità, la parità di genere e il coinvolgimento delle nuove generazioni. La città ospita una tappa del Salone della CSR e dell’Innovazione sociale, un evento che riunisce esperti e rappresentanti di vari settori per discutere di pratiche e progetti in ambito sociale e ambientale. La manifestazione si svolge in un momento di attenzione crescente su questi argomenti a livello nazionale.

Milano, 20 apr. - (Adnkronos) - Taranto diventa protagonista del dibattito nazionale su sostenibilità, parità di genere e nuove generazioni. Infatti, domani, martedì 21 aprile, Il Salone della CSR e dell'Innovazione sociale arriva in Puglia con l'incontro “L'impresa sostenibile: dialogo di genere e generazioni”, in programma a partire dalle ore 10 presso la Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, nella Sala Resta – Cittadella delle imprese di Taranto. Focus dell'appuntamento, la sostenibilità sociale declinata negli ambiti della parità di genere e dell'intergenerazionalità. Un dibattito reso centrale dagli ultimi incoraggianti dati forniti da Unioncamere: sono oltre 12.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, a Taranto nuova tappa Salone della CSR e dell'Innovazione sociale

Notizie correlate

Leggi anche: Sostenibilità, domani a Taranto nuova tappa Salone della CSR e dell'Innovazione sociale

Sostenibilità, il Salone della Csr 2026 riparte da Udine(Adnkronos) – Prende il via da Udine, venerdì 6 marzo, la 14esima edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Arriva il Salone dell’Impresa con milioni di incentivi; Salone Mediterraneo dell’Impresa: a Taranto tre giorni per sbloccare i fondi e far crescere le aziende; Ecco il Salone Mediterraneo dell’Impresa per rilanciare sviluppo e innovazione; Presentata la Domenica ecologica. Il Comune di Taranto punta sulla mobilità sostenibile (VIDEO).

Sostenibilità, domani a Taranto nuova tappa Salone della CSR e dell'Innovazione socialeMilano, 20 apr. - (Adnkronos) - Taranto diventa protagonista del dibattito nazionale su sostenibilità, parità di genere e nuove generazioni. Infatti, domani, martedì 21 aprile, Il Salone della CSR e ... iltempo.it

Sostenibilità e parità di genere leve di competitività, il Salone della Csr fa tappa a TarantoNuova tappa del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, che il 21 aprile si ferma a Taranto con un incontro dedicato alla sostenibilità sociale declinata negli ambiti della parità di genere e del ... vita.it

Nel Salone delle Conferenze dell’Università della Terza Età di Cosenza, il 16 aprile 2026, si è svolta la presentazione del Calendario AIParC Cosenza 2026 dedicato alla figura di Carlo De Cardona, sacerdote e protagonista della redenzione sociale del Mezz facebook

Domani a Torino appuntamento con una nuova tappa territoriale del Salone della #CSR e dell' #innovazionesociale. unioncamere.gov.it/agenda/14ma-ed… Promuovere la cultura della #sostenibilità e valorizzare le esperienze concrete di territori e #imprese x.com