Sostenibilità domani a Taranto nuova tappa Salone della CSR e dell' Innovazione sociale

Domani a Taranto si terrà una nuova tappa del Salone della CSR e dell'Innovazione sociale, evento che coinvolge esperti e rappresentanti di diverse realtà italiane. La manifestazione si concentrerà su temi come sostenibilità, parità di genere e le sfide delle nuove generazioni, portando l’attenzione su questioni che riguardano l’intera nazione. La città pugliese ospiterà incontri e tavole rotonde dedicati a queste tematiche.

Milano, 20 apr. - (Adnkronos) - Taranto diventa protagonista del dibattito nazionale su sostenibilità, parità di genere e nuove generazioni. Infatti, domani, martedì 21 aprile, Il Salone della CSR e dell'Innovazione sociale arriva in Puglia con l'incontro “L'impresa sostenibile: dialogo di genere e generazioni”, in programma a partire dalle ore 10 presso la Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, nella Sala Resta – Cittadella delle imprese di Taranto. Focus dell'appuntamento, la sostenibilità sociale declinata negli ambiti della parità di genere e dell'intergenerazionalità. Un dibattito reso centrale dagli ultimi incoraggianti dati forniti da Unioncamere: sono oltre 12.🔗 Leggi su Iltempo.it

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