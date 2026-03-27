I riders di Arezzo sono scesi in piazza per chiedere un aumento delle tariffe e migliori condizioni di lavoro. Si sono ritrovati sotto il sole, sotto la pioggia e con il vento contro, manifestando per diverse ore. La protesta è avvenuta in diverse fasce orarie, attirando l'attenzione di passanti e cittadini. Nessun incidente è stato segnalato durante la manifestazione.

Arezzo – Pedalano sotto il sole, sotto la pioggia e pure col vento contro, ma a fine giornata il conto un torna. I riders, quelli che ti portano la pizza fumante sotto casa, stavolta hanno detto “basta” e si ritrovano in piazza Guido Monaco per farsi sentire. Son più di sessanta in città, una bella “squadra” che pare quasi un’azienda, ma senza le sicurezze d’un lavoro vero. Quasi tutti stranieri, soprattutto pakistani e bengalesi, che sgobbano per pochi spiccioli: tra i 2 e i 4 euro a consegna, lordi eh, senza un euro in più per l’attesa, la benzina. anzi no, la pedalata! Il meccanismo è sempre quello: aspetta fuori dal ristorante, spera che la cucina vada veloce e intanto il tempo passa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pedala, pedala… ma la paga un s’alza: i riders aretini sbottano in piazza!

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