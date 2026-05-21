Al-Nassr vs Damac | formazioni confermate per la decisione decisiva del titolo della Saudi Pro League

Da justcalcio.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si gioca l’ultima partita della stagione della Saudi Pro League, con l’Al-Nassr che sfida il Damac. Le formazioni sono state confermate e una vittoria potrebbe consegnare il titolo all’Al-Nassr. La sfida rappresenta l’atto finale di un campionato molto seguito online, con l’esito che potrebbe determinare il campione della stagione. Le squadre si preparano a scendere in campo per questa sfida decisiva, che si svolgerà in un clima di attesa e tensione.

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2026-05-21 18:54:00 Il web non parla d’altro: L’Al-Nassr può diventare campione della Pro League saudita vincendo stasera contro il Damac nell’ultima partita della stagione. Cristiano Ronaldo e compagni hanno avuto la possibilità di assicurarsi il primo posto contro l’Al-Hilal la scorsa settimana, ma hanno concesso negli ultimi secondi per assicurarsi che la corsa al titolo arrivasse fino all’ultima giornata. Anche se vincessero i rivali, la corona spetterebbe ad Al-Nassr con tre punti. Nel frattempo, se dovessero finire alla pari, l’Al-Hilal vincerà il titolo grazie al suo record superiore negli scontri diretti. Resta aggiornato su tutte le novità sulla squadra prima di un finale da brivido proprio qui su 101GreatGoals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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